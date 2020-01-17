Дисквалификация на 4 года поставит крест на карьере Беседина, – Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины и известный футбольный эксперт Евгений Левченко оценил перспективы форварда Динамо Артема Беседина, которому грозит длительная дисквалификация.

"Если на 4 года дисквалифицируют, то это, конечно же, поставит крест на карьере Беседина, которая, по сути, еще нормально и не началась", – написал Левченко в твиттере.

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Напомним, Беседину грозит дисквалификация на 4 года за провал допинг-теста после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности на месяц, включая тренировки в клубе. Пока нет никакой официальной информаци о запрещенных веществах, в употреблении которых обвиняют 23-летнего форварда.

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