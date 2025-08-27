Исключив Мудрика из списка УЕФА на этот сезон, Челси освободит значительную часть бюджета и заявит пятерых новичков, информирует The Sun.

Годовые расходы игрока состоят из его заработной платы и амортизации его контракта – суммы, на которую ежегодно уменьшается его трансферная стоимость для целей бухгалтерского учета. Округленно годовая стоимость Мудрика для УЕФА составила около 17 миллионов фунтов стерлингов. По подсчетам источника, это больше, чем совокупные годовые затраты на приобретение Эстевао и Хато.

Продажа Нони Мадуэке в Арсенал за 52 млн фунтов стерлингов также является ключом к реорганизации "синих". При расчете экономии за счет продажи игрока УЕФА разрешает клубам добавлять треть прибыли от трансфера к расходам на заработную плату и амортизацию, которые теперь не учитываются в бухгалтерских книгах. Мадуэке прибыл в клуб в том же месяце, что и Мудрик, за 35 миллионов фунтов стерлингов.

К тому времени, как вингер присоединился к "канонирам", амортизация снизила его стоимость в балансе Челси до уровня ниже 20 млн фунтов стерлингов, так что "синие" получили прибыль в размере более 30 млн фунтов стерлингов.

Если разделить эту сумму на три и добавить к годовым амортизационным расходам и заработной плате Мадуэке, получится около 20 миллионов фунтов стерлингов, что, вероятно, больше годовых расходов Педро. Годовые затраты на подписание пяти новичков Челси на данный момент составляют около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, дисквалификация Мудрика и отсутствие его в заявке Челси на Лигу чемпионов сыграет большую роль в том, что клуб, вероятно, сможет зарегистрировать всех пять своих главных летних новичков – Жоао Педро, Джейми Гиттенса, Йоррела Хато, Лиама Дилепа и Эстевао Виллиана.

