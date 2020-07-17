Дисквалификация Карпат позволила Олимпику уйти в досрочный отпуск всем составом

Олимпик раньше других клубов УПЛ ушел на летний отдых.

После матча 31 тура против Львова (5:1) подопечные Игоря Климовского разъехались по домам, информирует официальный сайт клуба.

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В заключительном поединке УПЛ Олимпик должен был встретиться с Карпатами, однако "львы" еще 9 июля были исключены из соревнований. Никаких турнирных задач у дончан не осталось, поэтому команда будет иметь дополнительное время на подготовку к следующей кампании – с 27 июля запланирован первый сбор на базе в Счастливом.

Сейчас команда Климовского занимает 9 строчку турнирной таблицы УПЛ, но Ворскла в случае победы над СК Днепр-1 может подвинуть Олимпик.

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