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Дисквалификация Фонсеки сокращена – португалец пропустит лишь один матч

20:30 22 Читати українською
Дисквалификация Фонсеки сокращена – португалец пропустит лишь один матч
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека получил сокращение дисквалификации, полученную в матче 7-го тура Серии А против Кальяри.

Спортивный апелляционный суд Италии сократил дисквалификацию Фонсеки с двух матчей до одного, информирует твиттер Ромы.

Фонсека дисквалифицирован за оскорбление арбитра

Таким образом, португальский специалист пропустит только матч против Сампдории и будет присутствовать уже в игре против Милана.

Напомним, Фонсека был дисквалифицирован на два матча Серии А за оскорбление арбитра в поединке 7-го тура Серии А против Кальяри (1:1), однако Рома подала апелляцию на это решение.

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Италия Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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