"Когда я услышал о нем, он не играл в футбол два года из-за различных проблем. Однако тогдашний тренер клуба Педро Ресенде убедил меня пригласить игрока. Свифт – команда, за которую выступал тогда Жерсон – не хотела его отпускать, но все же согласилась.

Сабо раскрыл простой секрет успешных выступлений Жерсона Родригеса с приходом Луческу

Я еще раз спросил тренера: "Как ты думаешь, нам стоит подписать парня, который не играл два года?". Он сказал: "Поверь мне". И на тренировках я это сразу увидел. Однако нам пришлось много работать над его психологией. Молодые люди, они такие. Дисциплины они не понимают. Не знаю, играл бы он вообще, если бы мы не взяли его.

С другой стороны, я уже несколько раз просил у него футболку, и он всегда говорил "конечно", но так и не передал ее мне. Я жду уже два года, это для моего внука", – сказал Гонсалвеш в комментарии изданию Lequotidien.lu.

Напомним, Жерсон перешел в Динамо в августе 2019 года из японского Джубило Ивата за 2 млн евро. Вторую половину прошлого сезона провел в турецком Анкарагюджю. В текущем сезоне успел провести в футболке киевлян 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

"Суддя був на боці Динамо": яка головна проблема Шахтаря, що загрожує Селезньову і чому Львів знову позаду всіх