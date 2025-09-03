Директор ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" Мария Кривопишина стала фигуранткой громкого дела о гибели 10-летнего Ивана Гончарука. Как информирует Офис Генерального прокурора, ей сообщено о подозрении по части 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований охраны труда, что привело к смерти человека.

Следствие установило, что руководство академии допустило грубые нарушения законодательства в сфере безопасности, которые подтвердили судебные экспертизы. По данным прокуратуры, Кривопишина сейчас находится за рубежом, поэтому ее планируют объявить в международный розыск и инициировать процедуру экстрадиции.

Напомним, трагедия произошла в августе 2023 года на территории комплекса Olimpic Village под Киевом, где расположена академия. Во время лагеря тренер повел детей купаться на озеро глубиной 9 метров и оставил их без присмотра. 10-летний Иван Гончарук, который не умел плавать, утонул. Родители мальчика неоднократно звонили руководству лагеря в день трагедии, однако их звонки игнорировали. О смерти сына они узнали уже от полиции.

До недавнего времени в суд дошло только производство против тренера, тогда как дело должностных лиц "зависло" на экспертизе. Только после смены группы прокуроров в конце августа процесс начал двигаться активнее. Генпрокурор Руслан Кравченко заверил, что дело находится на его личном контроле.

Кривопишина является дочерью бывшего главы Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина, которому в 2019 году также объявляли подозрение по делу о хищении более 50 миллионов гривен

