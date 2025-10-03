Директора Санкт-Паули Рене Борн обвинили в критике капитана своей команды Джексона Ирвина. Якобы он создал аккаунт и прокомментировал сообщение игрока: "Это наш клуб, а не твой. Ты уйдешь через несколько месяцев, чтобы играть где-то еще за дополнительные евро. Мы всегда будем здесь".

Девушка футболиста Джемилла уверена, что это – дело рук Рене Борна. "Я просто хотела этим поделиться, потому что издевательства должны быть раскрыты, особенно со стороны таких людей, как Рене Борн, которые занимают руководящие должности и считают, что могут попытаться публично запугивать нас", – отметила она.

Согласно журналу Kicker, Рене Борн признал то, что произошло, и извинился.

Джексон Ирвин известен своими специфическими интересами и взглядами. Так, он неоднократно публично высказывался в поддержку Палестины, а также продвигал свою карьеру в сфере моды.

После 5 туров Санкт-Паули занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

