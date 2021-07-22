В одном из своих комедийных выступлений японец пошутил о массовых убийствах нацистами 6 миллионов евреев, сообщает Japantimes.

Сколько стоит проведение Олимпиады-2020 – Япония раскрыла бешеную сумму

Во время стендапа Кентаро Кобаяси сказал: "Давайте сыграем в Холокост", – и начал разбрасывать оригами из человечков. Этот скетч он сыграл еще в 1998-м, однако лишь недавно японские СМИ обнародовали видеозапись. Давний поступок режиссера церемонии открытия Олимпийских игр в Токио вызвал волну критики, в частности от японского центра по борьбе с антисемитизмом. Кобаяси публично извинился за этот эпизод из своей жизни, однако его все же уволили.

Отметим, это не первый случай увольнения работников Олимпиады-2020 из-за "темного" прошлого. Ранее в отставку ушел композитор Игр в Токио Кейго Оямада. В своих интервью 1994-1995 годов он рассказывал, что в школьные годы издевался над детьми с особыми потребностями.

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