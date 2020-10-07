Функионер сдал тест, который показал положительный результат на коронавирус, сообщает Football.ua со ссылкой на собственные источники.

Сборная Украины обнародовала результаты последних тестов на коронавирус

Согласно правилам, директор УПЛ отправится на карантин и, возможно, сдаст повторный тест, если в первом есть сомнения. В данный момент сам Евгений Дикий ситуацию не комментировал.

Заметим, что в украинском футболе настоящая волна заболеваний коронавирусом. Сначала о положительном тесте у Степаненко и Пятова сообщил Шахтер. Позже Александрия тоже ушла на карантин, из-за нескольких случаев заболевания в команде. В конце концов, даже в сборной Украины голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив, а также шеф-повар команды Любомир Тошич тоже оказались инфицированными.

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