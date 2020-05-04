Директор УПЛ сделал оптимистичный прогноз относительно даты возобновления сезона

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об условиях возобновления чемпионата Украины после завершения карантина.

"На неделе состоялось заседание рабочей группы. Присутствовало руководство УАФ. Мы представили клубам оптимистичный сценарий возобновления чемпионата. Планируем, что 30 мая состоится первый матч, доигровка 24-го тура.

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Конечно, обязательным условием будет проведение тестирования на коронавирус. Клубы задавали вопросы, есть определенные трудности с необходимым количеством тестов. УАФ будет обращаться в министерство, чтобы по приемлемой цене были тесты. Цена варьируется: 500 гривен, есть 2 тысячи гривен, есть 5 тысяч гривен.

Обязательно должен быть единый протокол. Есть протокол Бундеслиги. Совместно с УАФ работаем над тем, чтобы ввести свой протокол, который будет обязателен перед всеми матчами чемпионата. Будут единые требования к тестированию. Только в случае отрицательного результата будет зеленый свет, чтобы могли футболисты принять участие в матче", – сказал Дикий в эфире Великого футболау.

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