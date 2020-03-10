Директор УПЛ оценил возможность прекращения чемпионата Украины из-за коронавируса

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с коронавирусом и его влиянием на чемпионат Украины.

"На сегодняшний день мы не получали документов от наших ведомственных организаций и профильного министерства (Министерство спорта – прим."Футбол 24"). На прошлой неделе мы отправили официальное письмо в Министерство здравоохранения Украины с просьбой максимально оперативно нас информировать о текущей ситуации в стране.

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Также мы мониторим средства массовой информации, чтобы разбираться о введении мер в регионах. На сегодня мы видим, что Житомирская, Киевская, Сумская и Кировоградская области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Если будет четкое указание запретить проведение массовых мероприятий, конечно, мы будем следовать.

Кроме этого, мы следим за тем, как развивается ситуация в Европе и как европейские лиги реагируют на ситуацию. Если ситуация в Украине будет требовать принять меры, то мы в экстренном порядке собирать клубы и вместе принимать решения. Вариантов у нас может быть два: прекращение чемпионата или проведения матчей без зрителей. Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее", – рассказал Дикий в комментарии Sportarena.

Напомним, ранее в Италии отменили любые массовые спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Также ограничения на посещение матчей ввели во Франции, Испании, Германии и еще нескольких европейских чемпионатах.

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