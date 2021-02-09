"Перенос ближайшего тура УПЛ из-за снегопадов? Это слухи. Сейчас у нас все по плану, учитывая рекомендации УЕФА, что матчи могут быть сыграны при температуре до -15", – отметил Дикий в комментарии meta-ratings.

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К слову, в большинстве регионов Украины существенно ухудшилась погода. Некоторые города страдают от снегопадов и порывистого ветра, а также гололеда, что влияет и на проведение футбольных матчей.

Напомним, второй круг УПЛ планируют возобновить уже 13 февраля. Программу матчей 14-го тура открывать поединки Минай – Львов и Заря – Десна.

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