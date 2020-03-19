Директор УПЛ Дикий заверил, что игроки чемпионата Украины получат свои зарплаты за время карантина

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал возможное прекращение выплат зарплат во время паузы чемпионата Украины.

"Все контракты должны быть выполнены. Если бы не было сейчас этой ситуации, футболисты играли в своих командах, потом была бы законный отпуск, после чего продолжился бы тренировочный процесс. Сейчас есть некоторые обстоятельства, которые требуют от всех участников нашей большой футбольной семьи определенных действий.

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Как по мне, если контрактами прямо не предусмотрено условий, при которых зарплата может быть приостановлена или уменьшена, то это не будет соответствовать нормативным документам. Футболисты будут иметь право обжаловать это решение, если оно будет принято со стороны клубов. Это в компетенции палаты разрешения споров УАФ", – поделился Дикий в комментарии Футбол News.

Напомним, чемпионат Украины временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Точная дата обновления первенства пока неизвестна.

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