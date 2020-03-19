Директор УПЛ Дикий назвал возможные варианты завершения чемпионата

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, каким образом может завершиться чемпионат Украины.

"Чтобы не было очень сжатых сроков, нам нужно минимум 1,5 месяца. Если будет форс-мажор, что чемпионат не удастся доиграть, в таком случае решение будут принимать общее собрание, передадут его исполкому УАФ для утверждения. Такая процедура у нас предусмотрена.

УПЛ определилась с датой возобновления турнира, – СМИ

Если мы будем понимать, что у нас не остается времени, чтобы доиграть чемпионат, то может быть принято решение признать текущую турнирную таблицу окончательной. Но этот вопрос будет вынесен на общем собрании, будут дискуссии между участниками соревнований, тогда мы придем к какому-то решению.

Есть несколько вариантов. Это может быть полноценное доигрывание, отдельные матчи, мини-турнир, чтобы определить некоторых победителей. Но нужно, чтобы все остались довольны, никто потом не пытался бы оспаривать это решение в каких-то кабинетах. Видел, в некоторых СМИ уже появляется информация.

Если большинство клубов примут какое-то решение, другие клубы должны его уважать. Считаю, если даже дойдет до дисциплинарных разбирательств, они просто не будут иметь надлежащей правовой базы, чтобы обжаловать решение", – поделился Дикий в комментарии Футбол News.

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