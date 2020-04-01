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Директор турецкого клуба стала жертвой пандемии – функционеру было всего 29 лет

22:02 17 Читати українською
Директор турецкого клуба стала жертвой пандемии – функционеру было всего 29 лет
Кумсал Йылдиз / Фото из соцсетей

Очередной жертвой смертельной болезни стала руководительница турецкого футбольного клуба.

Спортивный директор женской команды Агакойспор, представляющей третью по силе турецкую Лигу, умерла от коронавируса в возрасте 29 лет, сообщает официальный сайт федерации футбола Турции.

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Кумсал Йылдиз, отвечающая также за мониторинг индивидуального развития игроков, имела проблемы с сердцем и накануне попала в больницу из-за плохого самочувствия. Уже в госпитале у нее обнаружили COVID-19, который дал осложнения и привел к смерти – врачи не смогли спасти молодую пациентку.

Напомним, в Турции по состоянию на 1 апреля коронавирус диагностировали у 15679 человек. Зафиксировано 277 летальных случаев.

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Теги
Смерти футболистов Турция коронавирус
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