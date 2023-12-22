"Наша Суперлига намного лучше для условной Жироны. Многие клубы жалуются, что приз за выход в Лигу чемпионов на самом деле "отравлен".

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Ты приедешь, проиграешь матчи и через 3 месяца вернешься домой. У тебя банально нет времени зарекомендовать себя на европейской арене. К примеру, Вильярреал не так давно был полуфиналистом Лиги чемпионов, а в следующем году они уже вылетели из своего национального чемпионата", – цитирует Райхарта Marca.

Напомним, среди испанских клубов публично поддерживают Суперлигу только Реал и Барса. Жирона Артема Довбика и Виктора Цыганкова в нынешнем сезоне неожиданно бросила вызов "китам" Ла Лиги, имея отличные шансы на выход в ЛЧ.

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