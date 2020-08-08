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Директор "старой синьоры" – о назначении Пирло главным тренером: Решение было в стиле Ювентуса

23:40 - Читати українською
Директор "старой синьоры" – о назначении Пирло главным тренером: Решение было в стиле Ювентуса
Фабио Паратичи и Андреа Пирло / фото ФК Ювентус

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал приход Андреа Пирло на пост наставника туринского клуба.

"Оценили все еще до матча с Лионом. Мы уже говорили, что одна игра не решает судьбу тренера. Наши оценки основывались на целом сезоне, а не только на одном матче.

Пирло официально возглавил Ювентус

Решение назначить Пирло было очень естественным, в стиле Ювентуса, потому что он, как мы говорили чуть более недели назад, играл с нами, всегда был на связи со всеми здесь, и это казалось естественным.

Мы также верим, что его ждет большое будущее. Уверены, что он может делать то, что делал как игрок, будучи тренером. У Андреа тот же подход к тренерской работе, что и во время игровой карьеры. Футбол, основанный на высоком уровне и тяжелой работе.

Он хочет предложить определенный тип футбола, за которым стараются следовать европейские команды. Он очень убедительно объяснил нам это. Человеческая сторона часто важнее профессиональной, поэтому мы не сомневались в Пирло как в личности", – приводит слова Паратичи Football-Italia.

Напомним, Ювентус уволил Маурицио Сарри с поста наставника и назначил легендарного Андреа Пирло, который не имеет опыта тренерской работы.

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Ювентус Ювентус Италия Фабио Паратичи Андреа Андреа Пирло
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