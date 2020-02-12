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"Пока у нас не было возможности показывать Лигу чемпионов и Лигу Европы": директор Setanta – о планах телеканала

16:05 97 Читати українською
"Пока у нас не было возможности показывать Лигу чемпионов и Лигу Европы": директор Setanta – о планах телеканала
Мария Лысенко / Фото из открытых источников

Директор по дистрибуции Setanta Sports Мария Лысенко рассказала о текущих успехах канала, а также поделилась планами на будущее.

"В 2021 году у "Медиа Группы Украина" заканчивается контракт на показ Лиги чемпионов. Мы постоянно общаемся с УЕФА и ФИФА на тему трансляций и чемпионатов мира, и чемпионатов Европы и клубных турниров. Но на сегодня мы еще ни в одной стране эти турниры не транслировали. Не секрет, что Лига чемпионов и Лига Европы – это самые дорогие турниры. Пока у нас финансовой возможности их показывать не было.

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Тем более у нас достаточно широкая география трансляций. Например, в Казахстане матчи Лиги чемпионов начинаются в два часа ночи. Понятно, что аудитория, которая в такое время смотрит даже топовый футбольный матч, не так велика, как в Украине. По Украине: будем смотреть. Пока никаких четких планов в этом направлении не было.

Относительно украинской Премьер-лиги – интерес есть. Потому что зрителям интересно смотреть за своими игроками в национальном и международных турнирах. Но специфика украинской Премьер-лиги в том, что нужно снимать все матчи, которые проводятся, чтобы потом их показывать. Это огромная расходная и организационная часть", – рассказала руководитель канала в Украине Мария Лысенко в комментарии Ua-football.

Напомним, Setanta начала работу на телевизионном рынке Украины с 1 августа 2019 года. В телепрограмме – английский и шотландский футбол, НБА, НХЛ, Формула-1 и UFC.

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