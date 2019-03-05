Директор СДЮШОР Черноморца обвиняется в присвоении 70 тысяч гривен

Директора СДЮШОР одесского Черноморца Артема Выдерко обвинили в незаконном присвоении 70 тысяч гривен, которые он собрал с родителей футболистов.

Родители игроков СДЮШОР Черноморца обвинили директора Артема Выдерко в незаконном обогащении на 70 тысяч гривен, сообщает Думская.

Они написали письмо руководству клуба о том, что функционер не предоставил финансового отчета о поездке игроков во Львов на турнир "Галицкая зима". С родителей собрали по 3200 гривен на проезд, проживание в гостинице и трехразовое питание.

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Родители провели собственный мониторинг с учетом цен на поезд и проживания. Получилось 2120 гривен с каждого. Исходя из результатов, Выдерко присвоил себе 70 тысяч гривен.

"Предоставленные квитанции об оплате за проживание некого человека в комнате №209 не имеют никакого отношения к размещению официальной делегации в данном отеле. Наши учащиеся не проживали на указанном этаже и в указанном номере.

Также могу сообщить, что в школе существует процедура согласования выезда каждой группы на контрольные игры и различные турниры. Я лично предварительно провожу родительское собрание, на котором предоставляю полную информацию о турнире и всех сопутствующих расходах", – сказал Выдерко Odessa Online.

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