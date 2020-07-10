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Директор Реала Бутрагеньо рассыпался в комплиментах Манчестер Сити перед решающей битвой в Лиге чемпионов

18:19 - Читати українською
Директор Реала Бутрагеньо рассыпался в комплиментах Манчестер Сити перед решающей битвой в Лиге чемпионов
Эмилио Бутрагеньо / Marca

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо назвал своего фаворита в противостоянии с Манчестер Сити на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"Мы уверены в наших игроках. Убеждены, что они будут соответствовать ожиданиям и стремиться выйти в следующий раунд.

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Конечно, нас ожидает сложный соперник, Манчестер Сити. Это укомплектованая команда с фантастическими игроками, и обыграть их будет очень сложно. Но мы должны попытаться сделать это, и выйти в четвертьфинал", – приводит слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом поединке выездную победу праздновал Манчестер Сити (2:1). Ответный матч запланирован на 7 августа, начало в 22:00.

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13:31
20094
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Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо
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