"Заявления на вступление в терробороны с друзьями мы написали на второй день войны. В первый день был сплошной хаос, никто не понимал ничего. Мы обращались и в первый день, но не было никаких ответов. Потом мы обратились в мэрию. Там сказали, что все, кто решил взять в руки оружие, могут написать заявление и вступать.

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На следующий день войны мы написали заявления, а на следующий день получили оружие и патроны. Решение принималось быстро. Было понимание, что нужно идти и воевать. Или по крайней мере помогать тем, чем можем. Я не хочу, чтобы меня считали Нострадамусом, но то, что Россия нападет, было понятно из всех нарративов, из всех позиций, которые выражала Российская Федерация в отношении Украины. И, по-моему, вопрос войны – это был только вопрос времени.

Вопрос только через полгода, через год или через два. Конечно, все надеялись, что это будет какой-то замороженный конфликт, что это не распространится за территорию временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Но случилось так, как случилось. Я думаю, что ничего не бывает просто так. Значит, так должно было быть. И на сегодняшний день нет никакого другого решения, как только победить. Если мы проиграем, то проиграют все. Потому что война не идет между двумя соседними странами. На самом деле сейчас идет война ценностей, война двух противоположных цивилизаций.

Если сегодня проиграть, можно забыть свою Родину на долгое время. Потому такой вопрос даже и не стоит. На сегодняшний день совершенно понятно, что оккупировать страну полноценно враг не сможет. Не сможет контролировать людей, которые каждый по мере своих возможностей, по мере своих убеждений защищает свою Родину. Поэтому у нас один путь и одна цель – победа любой ценой.

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Я считаю, что на сегодняшний день абсолютно правильное решение принято с точки зрения руководства государства. Если бы люди учили историю, то знали бы слова Уинстона Черчилля, которые он сказал после Мюнхенской конференции: "Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор". И мы бы его получили в любом случае.

На сегодняшний день с тем режимом, который установлен в России, договариваться не о чем. Нас учит история, что подписанные с ними письменные соглашения не стоят и бумаги, на которой они подписаны. Поэтому решение одно – бороться до конца и бороться, несмотря на цену. Я считаю, что мы во всяком случае победим, у нас нет другого пути. Но после этой победы Украина будет иметь огромное влияние в мировой политике. Поэтому мы однозначно живем в великое историческое время. Дай Бог, чтобы мы увидели большую, восстановленную и новую Украину", – цитирует Загурского пресс-служба Полесья .