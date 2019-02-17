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Директор ПФЛ Макаров: За Зирку мы еще поборемся, рано ставить точку в этом вопросе

11:40 8 Читати українською
Директор ПФЛ Макаров: За Зирку мы еще поборемся, рано ставить точку в этом вопросе
Сергей Макар / Фото: соцсети

Директор ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал решение кропивницкой Зирки сняться с Первой лиги Украины.

"Давайте подождем до понедельника. Я не видел никаких бумаг от Зирки, поэтому особо ничего комментировать.

Зирка официально снялась с Первой лиги

Хотя, конечно же, в курсе их заявления, опубликованного на веб-портале. Могу сказать одно: за кропивницкий клуб мы еще поборемся, ставить точку в этом вопросе рано", – сказал Макаров в комментарии Footboom.

В текущем сезоне второго украинского дивизиона Зирка после 17-ти туров занимает предпоследнее (15-е) место.

Теги
Зирка Зирка Первая лига Сергей Макаров
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