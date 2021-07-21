"Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у Металлиста может отличаться. Что у них – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – только аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.

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По нашему соглашению кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимнее время, болбои, полиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам перечислить: стюарды, когда открыты три трибуны (Южную – мы не используем) – 40 тысяч за матч, клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч, скорая и пожарная служба – тоже около 20, освещение – 50, обогрев в зимнее время – 50, коммунальные – тоже 50.

Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору с Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации затрат. Хотя в итоге у нас так же получается примерно 300 тысяч грн. Это обусловлено нашим действующим договором с ОСК Металлист, который действует до конца сезона 2022/23.

Снятие из чемпионата из-за невозможности платить 300 тысяч? Это чья-то фантазия. Мы не угрожали, что снимемся. Зачем нам это, если есть действующее соглашение? Рогачевский (коммерческий директор ОСК Металлист – Футбол 24) это придумал, он – балабол. Эта разница в стоимости аренды используется, как инфоповод. Мол, мы нищие, не можем заплатить 300 тысяч, а Металлист может. Это же пытаются выставить Металлист-1925 гадким утенком", – цитирует Неделина Tribuna.

Ранее сообщалось, что Металлист, который играет в Первой лиге, платить за аренду стадиона 300 тысяч гривен, а Металлист 1925, который начнет выступления в УПЛ, – только 30.

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