Олимпик поднял зарплаты игрокам и персоналу клуба

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов прокомментировал финансовую ситуацию в донецком клубе.

"Играть во второй шестерке – это самое страшное, что может быть. 12 команд и разделение на шестерки – это вынужденная мера. Но это не очень удобно. Команды, которые окажутся во второй шестерке – это просто депрессивное состояние. У тебя нет шансов на борьбу. все матчи какие-то скомканные и серые. в первой шестерке все наоборот. Это эмоции. Это клубы, с которыми можно показывать футбол, куда рваться и идти к какой–то цели. Бороться за Лигу Европы. Никому не пожелаю играть во второй шестерке.

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У нас все арендованное – база, стадион имени Валерия Лобановского. Мы команда, которая живет на чемоданах и на колесах. Что у нас есть, так это автобус, в котором мы передвигаемся и живем. Вот такие у нас условия.

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С финансированием все хорошо. Подняли зарплатную ведомость. Поэтому уже легче. Новым футболистам тоже интересная финансовая составляющая. Им тоже это выгодно. Мы все растем. Хотим выйти в Лигу Европы и зарабатывать деньги", – цитирует Антонова FootballHub.