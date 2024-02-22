"Если говорить о каких-то интересных моментах, то я для себя отметил прежде всего Катю Монзуль. Она сейчас будет заниматься изменениями, надеемся, к лучшему – в арбитраже. Потому что это такая тонкая грань украинского футбола, которая немного мешала ему развиваться. Это очень правильно, что все руководители клубов поддержали аплодисментами эту новость. Надеемся, что действительно увидим эти результаты в течение полугода. То, что будет жеребьевка на назначение арбитров. То, что будут проходить арбитры полиграф и так далее. Думаю, определенные изменения должны произойти.

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Поднимались такие острые вопросы, которые сейчас волнуют каждого, особенно мужского пола. Мы переживаем за наших футболистов. Есть уже случаи, когда ребят останавливают и выдают повестки. Но мы также понимаем, что в стране война, и настаивать на том, чтобы футболисты стали выездными или имели бронь, было бы неправильно. Это не критическая инфраструктура.

Поэтому каждый такой случай будем уже решать и думать, как быть. Андрей Николаевич так же отметил, что главное сейчас для страны – это победа. Судя по улыбкам и аплодисментам, большая часть клубов точно были довольны тем, что они услышали, и вообще форматом встречи. Надеемся, что такие будут проводиться как в начале сезона, так и перед вторым кругом, и потом в конце сезона как итог. Чтобы шел диалог, это важно", – поделился Егоров в комментарии Tribuna.

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