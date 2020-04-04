Директор Карпат Ящишин отреагировал на обвинения Гримма о срыве единого телепула

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал, почему "зелено-белые" не вошли в телепул украинской Премьер-лиги.

"Был очень возмущен, когда прочитал интервью Гримма. Оно меня лично задело. Например, что касается телепула. Гримм заявлял, что если ему не удастся создать телепул, он уйдет в отставку или не будет баллотироваться. Это его личные дела. В этой ситуации слова с делом не разошлись.

"У меня есть год": лидер Карпат оценил свои шансы попасть в сборную Украины

Мне очень неприятно было прочитать, что некоторые люди имели влияние, в том числе на Карпаты, в том плане, что через Карпаты, в частности, ему не удалось создать телепул. Первое: абсолютно никто на меня никакого влияния не имел. Я выбирал, с которым транслятором подписать контракт. Второе: имея на руках два предложения, выбрал то, которое было предпочтительнее для клуба. Я опирался исключительно на меркантильные интересы и не стесняюсь в этом признаться. Я уже тогда понимал, что у клуба будут финансовые проблемы. Пытался сделать так, чтобы иметь какой-то финансовый запас. Соответственно, говорить, что кто-то на меня или Карпаты влиял – совершенно неуместно. Сам Гримм мне ни разу не звонил. Ни разу не приехал во Львов.

Обязан ли клуб передать телеправа УПЛ и той компании, которая выиграла телепул? Конечно, это больше вопрос юридического плана. Советовался с юристами, спрашивал, будут ли у нас с этим проблемы. Имея на руках хорошее предложение, воспользовался им. Не потому, что не уважаю каналы "Футбол" или плохо отношусь к ним. Просто другая сторона предложила лучшие условия.

Пошел ли я против закона? Скажем так: об этом можно дискутировать. Но после общения с юристами получил зеленый свет и сделал так, как сделал", – сказал Ящишин в интервью телеканалу "Футбол".

"Двое в розыске, алкогольный король, контактировавший с Януковичем": Томас Гримм в пух и прах разнес украинские клубы