Напомним, в последнее время активно раздаются слухи о возможном уходе 35-летнего Роналду. Сам португалец якобы хочет вернуться в Реал, который покинул летом 2018-го. Также в услугах Криштиану заинтересован ПСЖ. Впрочем, в Ювентусе настроены удержать свою главную звезду.

Роналду намекает на желание вернуться в Реал, – Marca

"Очевидно, что трансферные слухи вокруг топ-клубов появляются каждый день, поэтому я спокойно реагирую на это. Мы в клубе просто не обращаем на это внимание. Могу заверить, что будущее Роналду – именно в Ювентусе", – цитирует Паратичи AS со ссылкой на DAZN.

К слову, Роналду забил 8 голов в 5-ти матчах Серии А 2020/21. Также в его активе один голевой пас в Лиге чемпионов против Ференцвароша. Контракт Криштиану со "Старой синьорой" рассчитан до 30 июня 2022-го.

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