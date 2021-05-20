Как известно, черниговская Десна не справилась с поставленными ей задачами на сезон. Подопечные Александра Рябоконя не сумели зацепиться за медали чемпионата и пролетели мимо еврокубков, заняв в турнирной таблице УПЛ шестую строчку.

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В СМИ сразу же поползли слухи о возможной отставке главного тренера. Директор черниговского клуба Игорь Ушарук в комментарии Footboom однозначно высказался о будущем 57-летнего специалиста в клубе: "Насколько мне известно на сегодняшний день, Рябоконь остается в Десне".

Напомним, Рябоконь возглавляет черниговский клуб с 2012 года. Наивысшее его достижение с командой – четвертая ступень чемпионата Украины в сезоне 2019/20.

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