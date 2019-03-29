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Директор департамента селекции Шахтера рассказал о принципах работы скаутской службы "горняков"

16:39 110 Читати українською
Директор департамента селекции Шахтера рассказал о принципах работы скаутской службы "горняков"
Жозе Боту и Сергей Палкин / Шахтер

Глава селекционной службы Шахтера Жозе Боту рассказал, почему Шахтер должен следить за чемпионатами Бразилии U-17 и U-20.

"У нас есть скаутская структура, в которой работают восемь человек. Один из них живет в Бразилии, он следит за юниорскими чемпионатами. Потому что чемпионат Бразилии, например, мне и самому легко смотреть по телевизору.

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А я хочу, чтобы он узнал больше, чемпионаты U-20, U-17 – основные для нас, ведь мы узнаем об игроке прежде чем он сыграет в чемпионате Бразилии.

Скаут передает мне имена, я слежу за игроком, тоже приезжаю посмотреть его вживую. Если он нам нравится, если цена приемлема, мы стараемся наладить контакт с президентом, пытаемся опередить крупных конкурентов.

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Это необходимо, ведь сейчас большие клубы стали покупать молодых игроков сразу из Бразилии. Ранее они позволяли португальским, украинским клубам брать футболистов из Бразилии, а затем выкупали их. Сейчас ситуация изменилась", – цитирует Жозе Боту Gazeta Esportiva.

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