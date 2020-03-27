Директор Атлетико предложил отменить трансферное окно будущего лета

Спортивный директор Атлетико Андреа Берта выступил с предложением отменить трансферное окно летом 2020 года.

"Мне кажется, что летнее трансферное окно можно отменить, поскольку оно может пересечься с концовкой чемпионатов. Все клубы останутся в тех же составах до января, когда окно снова откроется.

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Клубы смогли бы разобраться с последствиями кризиса, разобрались бы с сутью своих инвестиций. Но сначала нужно понять, когда возобновление сезона будет возможно и безопасно", – поделился Берта в интервью Tuttosport.

Напомним, сейчас чемпионат Испании принял решение об остановке всех матчей на неопределенный срок.

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