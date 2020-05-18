"Проживание в Киеве будет стоить 150-200 тысяч долларов" Александрия не хочет доигрывать УПЛ в столице

Глава александрийского клуба Дмитрий Китаев объяснил, почему вместе с Зарей против проведения матчей верхней шестерки УПЛ в Киеве.

"Александрия и Заря предоставили аргументы, почему этого делать нельзя. Во-первых, спортивный принцип. Регламент не менялся, команды должны играть на своем поле.

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Закрыть команду в другом городе на полтора месяца и запретить выходить на улицу – не реально. Мы же не в тюрьме находимся. Почему два клуба должны жертвовать своим комфортом ради того, чтобы четырем командам было удобнее? Есть еще финансовая составляющая. Полтора месяца проживания в Киеве будет стоить 150-200 тысяч долларов. Проживание в отеле, аренда полей и домашнего стадиона – это очень большие суммы. Кто эти расходы будет покрывать?" – сказал Китаев в программе "Великий футбол".

Напомним, рестарт сезона УПЛ запланирован на 30 мая. Александрия после 23 туров занимает пятую строчку чемпионата, отставая от второго места на шесть очков.

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