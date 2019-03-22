Директор академии Шахтера заинтересовал Милан и Ювентус

Итальянские клуб хотят видеть у себя директора академии Шахтера.

Итальянские гранды Милан и Ювентус заинтересованы в сотрудничестве с директором академии Шахтера Хорхе Раффо, об этом сообщает ТuttoМercatoWeb. Милан хочет построить большую академию, именно для этого "россонери" планируют пригласить аргентинца.

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Раффо с 2006 по 2011 год работал в Аргентине руководителем академии Барселоны, а с 2012 по 2017 год был спортивным директором аргентинского Бока Хуниорс. Специалист возглавляет академию Шахтера с 2017-го года.

"Барселона робила великий проект у Аргентині, ми почали такий же проект у Шахтарі". Як Хорхе Раффо буде будувати в Україні одну з найкращих академій Європи