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Директор академии Шахтера заинтересовал Милан и Ювентус

22:24 6 Читати українською
Директор академии Шахтера заинтересовал Милан и Ювентус
Хорхе Раффо / Шахтер

Итальянские клуб хотят видеть у себя директора академии Шахтера.

Итальянские гранды Милан и Ювентус заинтересованы в сотрудничестве с директором академии Шахтера Хорхе Раффо, об этом сообщает ТuttoМercatoWeb. Милан хочет построить большую академию, именно для этого "россонери" планируют пригласить аргентинца.

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Раффо с 2006 по 2011 год работал в Аргентине руководителем академии Барселоны, а с 2012 по 2017 год был спортивным директором аргентинского Бока Хуниорс. Специалист возглавляет академию Шахтера с 2017-го года.

"Барселона робила великий проект у Аргентині, ми почали такий же проект у Шахтарі". Як Хорхе Раффо буде будувати в Україні одну з найкращих академій Європи

Теги
Шахтер Шахтер Ювентус Ювентус Милан Милан Хорхе Раффо
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