Директор академии Шахтера заинтересовал Милан и Ювентус

Евро-2020 — 21:03 158
-
30 моментів, які зробили Роналду легендою: 8 голів українцям, приниження Росії, перемога над Шевченком у фіналі ЛЧ
-
"Перемога над Росією для мене – особлива". Як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Міхайловічем, сімейна драмаИнтервью — 16:00 788
-
Хёнесс рассказал, как Гвардиола убеждает шейха подписать новичка в Манчестер Сити – сенсационное заявлениеАнглия — 13:55 870
-
Одноклубник Зинченко, 120-миллионный вундеркинд, Роналду и другие – заявка сборной Португалии на матч с УкраинойЕвро-2020 — 12:34 506
-
Мбаппе – главная цель Реала на лето, – ASИспания — 12:21 320