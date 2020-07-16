Директор академии Шахтера покинул "горняков"

В структуре "оранжево-черных" происходят очередные изменения.

Директор академии донецкого Шахтера Хорхе Раффо прекращает сотрудничество с "горняками", сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Директор академии Шахтера заинтересовал Милан и Ювентус

55-летний аргентинский специалист присоединился к украинскому клубу в июле 2017 года и за это время команды Академии выиграли 7 чемпионатов Детско-юношеской футбольной лиги Украины, а Шахтер U-21 стал победителем молодежного первенства.

Напомним, после завершения игровой карьеры Хорхе Раффо работал главным тренером в аргентинских Альмиранте Браун и Атланте. С 2006 по 2011 год возглавлял академию Барселоны в Аргентине (Ла Кандела), а к моменту прихода в Шахтер работал спортивным директором академии Бока Хуниорс (2011-2017 гг.).

К слову, недавно изменения претерпел и тренерский штаб Каштру: вместо Филипе Селиккаи, который отныне будет работать с дублем Спортинга, к команде португальца присоединился новый ассистент Педро Брита.

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