Диоп откровенно высказался о роли Ярмоленко в Вест Хэме

Защитник лондонского Вест Хэма Исса Диоп поделился впечатлениями от игры Андрея Ярмоленко после возвращения украинца на поле после травмы.

"Все мы понимаем уровень Ярмоленко. Да, он не играл достаточно долго из-за травмы, но вернулся на 100% и сильно помогает Вест Хэму. Мы его большие фанаты", – цитирует Диопа официальный сайт клуба.

Ярмоленко: Моя лучшая игра за Вест Хэм еще впереди

К слову, после седьмого тура Вест Хэм занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Ярмоленко, после возвращения, уже успел забить три гола в шести матчах. В игре с Борнмутом (2:2) он был признан лучшим игроком поединка. Следующий матч в чемпионате Англии Вест Хэм проведет 5 октября против Кристал Пэлас.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії