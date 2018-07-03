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Диого Ринкон не будет тренировать Львов, – СМИ

12:31 19 Читати українською
Диого Ринкон не будет тренировать Львов, – СМИ
Диого Ринкон / фото: Podrobnosti.ua

Информация о том, что Диого Ринкон может возглавить ФК Львов, оказалась ложной.

Бывший полузащитник Динамо Диого Ринкон не будет новым главным тренером ФК Львов, сообщает Tribuna.com. По информации источника, львовский клуб возглавит другой бразилец, его имя будет объявлено уже сегодня.

Ранее сообщалось, что именно 38-летний бывший футболист Динамо станет новым тренером команды, а в его штаб войдет экс-форвард Карпат Роша Батиста.

Отметим, что на прошлой неделе Львов прекратил сотрудничество с Демченко, который работал с ровенским Вересом весной. После сезона 2017/18 Верес сменил название на Львов и продолжит выступления в УПЛ и останется во Львове.

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