Диого Ринкон: Мечтаю увидеть своего сына в футболке Динамо

Бывший игрок Динамо Диого Ринкон рассказал о своем сыне и о возможности тренерской карьеры.

"Я готов помогать Динамо, если надо, буду подсказывать по латиноамериканскому вектору. Если честно, я довольно неплохо разбираюсь в этом.

Мне интересно тренировать и сейчас я вкладываю душу в своего сына, который хочет пойти по моим стопам и стать футболистом. Я мечтал бы увидеть его в футболке киевского Динамо!

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Он футболист, а я его тренер? Звучит потрясающе! Я был бы очень счастлив, если бы судьба так распорядилась однажды. Я очень люблю Динамо и Киев. Но для этого мы должны сесть с руководством клуба и договориться", – цитирует Ринкона FcDynamoNation.com.