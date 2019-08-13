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Диого Ринкон: Мечтаю увидеть своего сына в футболке Динамо

11:28 119 Читати українською
Диого Ринкон: Мечтаю увидеть своего сына в футболке Динамо
Діого Рінкон

Бывший игрок Динамо Диого Ринкон рассказал о своем сыне и о возможности тренерской карьеры.

"Я готов помогать Динамо, если надо, буду подсказывать по латиноамериканскому вектору. Если честно, я довольно неплохо разбираюсь в этом.

Мне интересно тренировать и сейчас я вкладываю душу в своего сына, который хочет пойти по моим стопам и стать футболистом. Я мечтал бы увидеть его в футболке киевского Динамо!

"Гармаш – хороший футболист, но в голове немного не хватает мозгов", – экс-игрок Динамо Попов вспомнил период в Киеве

Он футболист, а я его тренер? Звучит потрясающе! Я был бы очень счастлив, если бы судьба так распорядилась однажды. Я очень люблю Динамо и Киев. Но для этого мы должны сесть с руководством клуба и договориться", – цитирует Ринкона FcDynamoNation.com.

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Динамо Киев Динамо Киев Диого Ринкон
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