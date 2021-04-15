В матче 17-го тура команда из Хмельницка не удержала победу над представителями Киевской области. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 17-й тур

Диназ – Подолье – 1:1

Голы: Кириенко, 62 – Костенко, 53

Нереализованный пенальти: Бриженко, 60 (Диназ)

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17-й тур в группе А Второй лиги в четверг завершали соседи по турнирной таблице – Диназ и Подолье. Обе команды претендуют на повышение в классе, поэтому провели довольно осторожный первый тайм без забитых голов.

Первая опасная контратака гостей после перерыва завершилась взятием ворот. Нападающий гостей Виталий Каверин подхватил мяч в центре поля, протащил его по левому флангу, на линии вратарской обыграл защитника и отдавал под удар партнеру. Защитник Диназа опередил его и, сам того не желая, выложил сферу под удар Кириллу Костенко, который легко обыграл Алексея Крупниченко.

Менее чем через 10 минут Диназ получил шанс отыграться. Защитник Подолья в собственной штрафной потянул за руку форварда хозяев Антона Брижчука, и арбитр назначил одиннадцатиметровый. К мячу подошел Алексей Бриженко и... не сумел обыграть голкипера гостей. Правда уже через минуту Диназ исправился: футболисты из Вышгорода убежали в стремительную контратаку, и Игорь Кириенко после филигранного паса восстановил статус-кво.

Уже в добавленное время Диназ потерял стопроцентный шанс вырвать победу: защитник хозяев Дмитренко пытался перебросить мяч в уже пустые ворота – не хватило считанных сантиметров.

Ничья принесла Подолью 35 баллов и позволила сравняться по очкам с галицкими Карпатами, которые идут вторыми. Диназ 34-мя пунктами идет четвертым.

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