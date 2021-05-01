В субботу в 20-м туре Первой лиги состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 20-й тур

Карпаты Галич – Диназ – 1:1

Голы: Хомченко, 85 – Бовтрук, 90+2

Подолье – Нива В – начало встречи в 16:00

Чернигов – Буковина – начало встречи в 16:00

Кривбас – Энергия – начало встречи в 17:00

Рубикон – Оболонь-2 – начало встречи в 17:00

Невероятный промах по пустым воротам и автогол, который трудно объяснить – матч Первой лиги насмешил курьезами

В первом матче дня сошлись галицкие Карпаты и вышгородский Диназ. Соседи по турнирной таблице провели весь матч в упорной борьбе. Оборона обеих команд работала лучше нападения. Гости были ближе к взятию ворот, однако фортуна была на стороне Карпат. Выстояв под натиском Диназа галичане за пять минут до конца матча провели стремительную атаку и Виктор Хомченко со второй попытки точным выстрелом в девятку вывел хозяев вперед. Уже в добавленное время Диназ все-таки сумел сравнять – Вадим Бовтрук воспользовался ошибкой Назара Вербного, который пропустил мяч между ног после прострела с левого фланга, и спас для команды одно очко.

Ничья принесла Карпатам из Галича 39 баллов и подняла на второе место группы А, Диназ с 36-ю пунктами – четвертый.

Вторая лига: Металл несется в высший дивизион, Карпаты упустили победу над Чайкой, Металлург одолел Балканы