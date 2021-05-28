В пятницу во Второй лиге были сыграны три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 24-й тур

Волынь-2 – Диназ – 1:3

Голы: Сасовский, 47 – Брыженко, 28 (пен.), Апанчук, 34, 68

Днепр Черкассы – Балканы – 2:1

Голы: Лобода, 34, Аверьянов, 42 (пен.) – Федосов, 25

Реал Фарма – Энергия – 1:3

Голы: Плачков, 86 – Студенко, 30, 58, Абузра, 60 (аг.)

Курьез из Второй лиги – вратарь остался одиноким в запасе и был вынужден выходить на позицию хавбека

Откровенный аутсайдер группы А Волынь-2 принимала Диназ. Вышгородцы вышли вперед уже в середине первого тайма: во время розыгрыша углового хозяева нарушили правила в собственной штрафной и получили пенальти в свои ворота. Удар со стандарта четко реализовал Алексей Брыженко. Через пять минут Александр Апанчук головой удвоил счет в матче после навеса с углового. Сразу после перерыва Максим Сасовский также воспользовался подачей с угла и сократив, возродил интригу в матче. Апанчук в середине второго тайма головой оформил дубль и снял все вопросы о победителе матча. Победа подняла Диназ на четвертую строчку своей группы – от Подолья, которое идет вторым, команду отделяет три очка.

Балканы сумели забить в ворота Днепра после розыгрыша стандарта. Мяч после навеса со штрафного прилетел на голову кого-то из гостей, кипер черкащан в падении удар отразил, но Павел Федосов на добивании с острого угла сумел протолкнуть сферу, которая попав в перекладину, влетела в сетку. Не прошло и пяти минут, как Вадим Лобода сравнял после сумбура в штрафной Балкан. В конце первой сорокапятиминутки Максим Аверьянов с пенальти наказал гостей за игру рукой в ​​собственной штрафной. Второй тайм голов не принес.

Энергия из Новой Каховки разбила одесскую Реал Фарму. Вячеслав Студентко в первом тайме головой открыл счет, а поперерви записал себе в актив еще один результативный удар. Почти сразу защитник хозяев Яссин Абузра неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота, доведя счет до неприличного. В конце матча Дмитрий Плачков ворвался в штрафную соперника, вышел один на один с голкипером и забил гол престижа. На большее ни времени, ни сил не хватило. Победа подняла Энергию на пятую строчку группы Б, Реал Фарма – десятый.

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