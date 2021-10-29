В рамках 16-го тура Второй лиги вышгородский Диназ не оставил шансов столичному Рубикону. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Диназ разгромил Рубикон и закрепился в зоне плей-офф Второй лиги

Вторая лига, Группа А, 16-й тур

Диназ – Рубикон – 4:1

Голы: Чепурненко, 12 (пенальти), 47, Ичанский, 41, Бафталовский, 63 – Могиль, 23

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Команды обменялись забитыми мячами в стартовые полчаса. На 12-й минуте хавбек хозяев Чепурненко уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Киевляне сравняли счет на 23-й – Котовый парировал удар со штрафного, но мяч добил в сетку Могиль.

Перед перерывом Диназ снова вышел вперед. Это Чепурненко подал угловой, а Ичанский головой направил мяч в ворота. На старте второй половины тот же Чепурненко совершил очередное результативное действие, точно пробив в ближний угол со штрафного. Добил Рубикон Бафталовский, который на 63-й минуте воспользовался ошибкой Островерха.

Благодаря этой победе Диназ закрепился на 3-й позиции (34 очка). Рубикон занимает 13-е место, имея в активе 11 пунктов.

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