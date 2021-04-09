За приз поборются Жерар Морено, Бруну Фернандеш, Пау Лопес и Томаш Голеш, сообщает официальный Twitter ЛЕ.

Камбэк Фонсеки в видеообзоре матча Аякс – Рома – 1:2

Нападающий Вильярреала становится настоящим кошмаром динамовцев – на прошлой стадии отгрузил два гола Киеву, а в этот раз пострадал Загреб. Хавбек Манчестер Юнайтед заработал и реализовал пенальти, который фактически решил судьбу противостояния с Гранадой. Голкипер Ромы героически отстоял против Аякса и даже отбил пенальти Тадича. Центрбек Славии старательно разрушал атаки Арсенала, а под занавес еще и забил спасительный гол.

Добавим, что ответные матчи состоятся на следующей неделе – 15 апреля, начало в 22:00.

Лига Европы, 1/4 финала: Аякс отдал победу Роме, Ман Юнайтед разобрался с Гранадой, Вильярреал снова одолел Динамо