Под руководством бывшего голкипера сборной Украины Александра Шовковского Динамо успело провести уже четыре матча во внутреннем первенстве, три из которых завершились выездными победами. В домашнем матче киевляне потерпели поражение от Черноморца.

Пока СаШо работает с приставкой и.о., от которой может избавиться в ближайшее время, если владельцы киевского клуба не смогут найти другую замену для Мирчи Луческу. "Футбол 24" вспомнил все "динамовские сердца", находившиеся у штурвала "бело-синих" со времен Валерия Васильевича Лобановского. Мы сравнили их результаты и определили наиболее успешные и провальные. Только цифры, факты и никаких эмоций. Смотрите видео на YouTube-канали "Футбол 24".