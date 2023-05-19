Динамовские сердца: худший и лучший тренер в истории киевского клуба – только цифры, факты и никаких эмоций
Благодаря успехам Александра Шовковского Мирча Луческу может стать лишь небольшим перерывом эпохи "динамовских сердец" во главе киевского клуба.
Под руководством бывшего голкипера сборной Украины Александра Шовковского Динамо успело провести уже четыре матча во внутреннем первенстве, три из которых завершились выездными победами. В домашнем матче киевляне потерпели поражение от Черноморца.
Пока СаШо работает с приставкой и.о., от которой может избавиться в ближайшее время, если владельцы киевского клуба не смогут найти другую замену для Мирчи Луческу. "Футбол 24" вспомнил все "динамовские сердца", находившиеся у штурвала "бело-синих" со времен Валерия Васильевича Лобановского. Мы сравнили их результаты и определили наиболее успешные и провальные. Только цифры, факты и никаких эмоций. Смотрите видео на YouTube-канали "Футбол 24".