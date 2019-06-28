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Легионеры и сборники Динамо вернулись в расположение "бело-синих"

19:02 47 Читати українською
Легионеры и сборники Динамо вернулись в расположение "бело-синих"
Пиварич вернулся в расположение Динамо / твиттер ФК Динамо Киев

Киевское Динамо подтвердило возвращение игроков национальных сборных в расположение команды.

К другим игрокам Динамо присоединились игроки национальной сборной Украины, а также защитники Томаш Кендзера и Йосип Пиварич и вингер Беньямин Вербич, информирует официальный твиттер "бело-синих".

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Также прибыли в расположение киевлян Денис Попов и Георгий Цитаишвили, которые выиграли молодежный чемпионат мира в Польше в составе сборной Украины U-20.

Добавим, что уже в воскресенье, 30 июня, Динамо вылетит в Австрию, где на собрании проведет 5 контрольных поединков. Соперниками киевлян будут Ботошани (Румыния), Ваккер (Австрия), Олимпиакос (Греция), Брентфорд (Англия) и Швац (Австрия).

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