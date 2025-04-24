"Тот факт, что Буковина пробилась в полуфинал розыгрыша говорит в ее пользу. Впрочем, сегодня класс соперников разный, поэтому сенсации во Львове, где проходил этот матч, не произошло. Правда, сначала черновицкая команда создала интригу, открыв счет в середине первого тайма. Возможно, определенной степени сказался тот факт, что тренерский штаб Динамо использовал смешанный состав.

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Стало понятно, что преимущество старших по рангу скажется – и очередные взятия ворот не забарятся. Так оно, в конце концов и произошло. Черновицкая команда "посыпалась", пропустив за 18 минут четыре мяча. Этот результат хоть и показал разницу в классе, однако одновременно показал, что динамовская молодежь пока не впечатляет. Если говорить в целом о полуфинале во Львове, то никакого чуда не произошло", – сказал Хлус для Ua-football.

К слову, Виктор Хлус выступал за Динамо в 1980-1985 гг., в составе "бело-синих" экс-нападающий трижды становился чемпионом Советского Союза.

Напомним, в финале Кубка Украины киевское Динамо сыграет против донецкого Шахтера, который в полуфинальном матче одолел Полесье в дополнительное время (1:0). Решающая игра турнира состоится 14 мая в Житомире.

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