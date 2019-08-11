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Динамовская битва в чемпионате Бразилии – Сан-Паулу с Че Че и Буэно победил Сантос Дерлиса Гонсалеса

12:25 29 Читати українською
Динамовская битва в чемпионате Бразилии – Сан-Паулу с Че Че и Буэно победил Сантос Дерлиса Гонсалеса
Сан-Паулу – Сантос / Твиттер Сантоса

В очередном туре бразильской Серии А произошло очное противостояние "динамовских" легионеров.

Чемпионат Бразилии, 14 тур

Сан-Паулу – Сантос – 3:2

Голы: Пато, 49, 72, Рейналдо, 57, (пен.) – Эдуардо, 44, Раниел, 86, (АГ)

Дерлис может перебраться в Мексику

Лидер бразильского чемпионата потерпел поражение в гостевом матче против Сан-Паулу. В основе обеих команд вышли по одному "динамовцу" – Че Че у Сан-Паулу и Дерлис Гонсалес у Сантоса. Также на скамье запасных хозяев остался Витор Буэно, который появился на поле под занавес встречи.

Но главным героем результативного противостояния стали не легионеры из Динамо. Когда-то мегаперспективний Алешандре Пато отметился дублем, чем изрядно огорчил поклонников "рыб".

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Поражение 2:3 не позволило Сантосу оторваться от Палмейраса, а вот Сан-Паулу благодаря победе закрепился на пятой строчке бразильского первенства.

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