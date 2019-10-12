Динамовец Жерсон Родригес рассказал, почему матч против Португалии был для него особенным

Форвард сборной Люксембурга и киевского Динамо Жерсон Родригес поделился эмоциями после матча отбора Евро-2020 против Португалии.

"Это был особенный день для меня. Моя бабушка впервые была на стадионе и смотрела, как я играю. Я чувствую поддержку семьи, она очень важна для меня.

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Я не люблю проигрывать, предпочитаю побеждать, но мы показали свой уровень, каждый мог увидеть нашу эволюцию. Португалия очень сильна, она была фаворитом, в конце концов, это чемпионы Европы. Даже так, я думаю, что у нас было интересное выступление", – цитирует Родригеса A Bola.

Сейчас Люксембург занимает четвертое место группы В с четырьмя очками в активе. Лидерами квинтета являются сборные Украины и Португалии.

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