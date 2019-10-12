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Динамовец Жерсон Родригес рассказал, почему матч против Португалии был для него особенным

15:32 76 Читати українською
Динамовец Жерсон Родригес рассказал, почему матч против Португалии был для него особенным
Жерсон Родригес / Фото ФФЛ

Форвард сборной Люксембурга и киевского Динамо Жерсон Родригес поделился эмоциями после матча отбора Евро-2020 против Португалии.

16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

"Это был особенный день для меня. Моя бабушка впервые была на стадионе и смотрела, как я играю. Я чувствую поддержку семьи, она очень важна для меня.

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Я не люблю проигрывать, предпочитаю побеждать, но мы показали свой уровень, каждый мог увидеть нашу эволюцию. Португалия очень сильна, она была фаворитом, в конце концов, это чемпионы Европы. Даже так, я думаю, что у нас было интересное выступление", – цитирует Родригеса A Bola.

Сейчас Люксембург занимает четвертое место группы В с четырьмя очками в активе. Лидерами квинтета являются сборные Украины и Португалии.

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Теги
Евро-2020 Динамо Киев Динамо Киев Люксембург Люксембург Португалия - Люксембург Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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