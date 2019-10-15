Динамовец Жерсон Родригес добирался на матч сборной Люксембурга отдельно от команды – тренер прокомментировал ситуацию

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц объяснил журналистам, почему форвард Жерсон Родригес не поехал на товарищеский матч против Дании вместе со всей командой.

Игрок киевского Динамо задержался в Лиссабоне после матча отбора на Евро-2020 против Португалии. Родригес захотел посетить могилу матери, поэтому отправился в Данию позже своих партнеров.

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"Это его личное дело, мне не очень нравится, что пресса волнуется об этом. Это эмоциональный вопрос, я понимаю Жерсона, много общался с ним, он очень эмоциональный парень.

Как и у всех людей в мире, у футболистов есть эмоции. На поле и вне его. Моя задача помогать им, когда они присылают сигналы. Отмечу, что тренеры, которые уделяют много внимания психологическому аспекту, часто достигают успеха", – цитирует Хольца Wort.

Напомним, что Португалия – историческая родина Родригеса, который стал игроком киевского Динамо этим летом.

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