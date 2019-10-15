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Динамовец Жерсон Родригес добирался на матч сборной Люксембурга отдельно от команды – тренер прокомментировал ситуацию

19:30 87 Читати українською
Динамовец Жерсон Родригес добирался на матч сборной Люксембурга отдельно от команды – тренер прокомментировал ситуацию
Жерсон Родригес / Getty Images

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц объяснил журналистам, почему форвард Жерсон Родригес не поехал на товарищеский матч против Дании вместе со всей командой.

16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

Игрок киевского Динамо задержался в Лиссабоне после матча отбора на Евро-2020 против Португалии. Родригес захотел посетить могилу матери, поэтому отправился в Данию позже своих партнеров.

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"Это его личное дело, мне не очень нравится, что пресса волнуется об этом. Это эмоциональный вопрос, я понимаю Жерсона, много общался с ним, он очень эмоциональный парень.

Как и у всех людей в мире, у футболистов есть эмоции. На поле и вне его. Моя задача помогать им, когда они присылают сигналы. Отмечу, что тренеры, которые уделяют много внимания психологическому аспекту, часто достигают успеха", – цитирует Хольца Wort.

Напомним, что Португалия – историческая родина Родригеса, который стал игроком киевского Динамо этим летом.

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Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду
03:40
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Теги
Евро-2020 Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Люксембург Люксембург Люк Хольц Люк Хольц Португалия - Люксембург
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