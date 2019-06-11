Динамовец сделал себе исторический подарок – лучший в матче отбора Евро-2020 против игрока Шахтера и рекорды

Томаш Кендзера накануне 25-го дня рождения, который празднует 11 июня, провел классный матч Польша – Израиль (4:0). Защитник Динамо получил высшую оценку среди всех игроков по версии Sofascore.

Кендзера отличился голевым пасом на форварда Милана Кшиштофа Пьонтека, который оказался победным. Томаш получил самый высокий балл от статистического портала (7,9), превзойдя даже авторов голов. У сборной Польши никто не выиграл больше единоборств, чем динамовец (5 из 7). Он отдал 49 точных передач (84% успешности), что стало 4-м показателем в игре. Кендзера отдал 2 ключевых паса, что для правого защитника является очень неплохим результатом. Томаш был успешным и в подачах (3 точные из 5-и попыток в целом).

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Кроме Милика, киевлянин стал единственным, кто создал 100-процентный момент своими непосредственными действиями. Томек отдал 5 точных длинных передач, выполнив 7 попыток. Он не допускал потерь и не позволял себя проходить в защите, став неплохим помощником в нападении. Польские журналисты называют Кендзеру одним из крупнейших победителей матча, который смело можно называть лучшим под руководством Ежи Бженчека.

115 meczów, 5 goli i 1 tytuł mistrzowski #Ekstraklasa. Dziś 25. urodziny świętuje Tomasz Kędziora, wszystkiego najlepszego! pic.twitter.com/QArtgF1YA6 — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 11 червня 2019 р.

Автор издания Przeglad Sportowy Лукаш Олкович считает, что Томаша, который дважды помог отличиться Пьонтеку в матче отбора Евро-2020, недооценивают. Портал Weszlo называет эту игру лучшей для Кендзеры за Польшу. Хотя Израиль и пытался проводить атаки именно его флангом, динамовец "выполнил свою работу в защите". Кроме участия в двух голах, мог еще парочку раз отличиться ассистом, но более звездные партнеры не исполнили.

InStat Index piłkarzy reprezentacji Polski za Izrael (4:0):

Zieliński 364

Lewandowski 346

Kędziora 342

Krychowiak 304

Fabiański 292

Klich 291

Bednarek 290

Glik 285

Piątek 283

Milik 282

Bereszyński 277

Grosicki 269

Kądzior 269

Góralski 251

Dziwnie nisko Grosik i Piątek. ? — Maciej Wąsowski (@Maciej_Wasowski) 11 червня 2019 р.

По InStat Index, только Зелински и Левандовски оценили выше (ненамного). Для сравнения полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон, который нередко оказывался на фланге Кендзером, не превзошел никого из поляков, став 4-м в своей сборной Израиля (6,7). Выйдя в атаке, 19-летний "горняк" ударов не наносил, зато выиграл 5 единоборств из 10-и. Однажды израильтянин подарил мяч полякам, заработал на себе 2 фола, дважды из 3-х попыток проходил соперника на дриблинге.



Стоит отметить, что Кендзера стал соучастником исторического достижения сборной Польши. "Бело-красные" выиграли 4-й подряд матч квалификации на Чемпионат Европы-2020 с общим счетом 8:0, разобравшись с двумя главными конкурентами. Еще никогда в истории поляки так круто не стартовали в отборе Евро. Кендзера и компания превзошли рекорд команды Адама Навалки, которая перед Евро-2016 выиграла 3 матча и раз сыграла вничью. Кроме того, поляки впервые проводят отбор к большому турниру, отыграв 4 сухих матча подряд.

Напомним, Кендзера улучшил свои показатели результативности в сезоне 2018/19. За Динамо защитник сборной Польши провел сразу 43 матча, забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса, отметившись в УПЛ, Лиге чемпионов и Лиге Европы. "Я не жалею о переезде в Киев. Чувствую себя здесь счастливым и получаю все условия для игры и тренировок". Для него стабильная игра в составе команды Хацкевича стала трамплином в основу сборной, у которой внушительная конкуренция почти на каждую позицию с игроками, в основном выступащими в топ-чемпионатах. Как говорит сам Кенди: "Стоит мечтать, стоит трудно работать".

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