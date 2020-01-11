Динамовцы вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым сбором

Вчера, 10 января, игроки Динамо вернулись из отпуска и прошли традиционное медобследование.

10 января завершился отпуск у футболистов первой команды Динамо, сообщает официальный сайт команды. Игроки перед возобловлением тренировочного процесса традиционно прошли полное медобследование. В первый день на медосмотр прибыли украинские футболисты – Денис Бойко, Руслан Нещерет, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили. Остальные игроки пройдет медосмотр сегодня, 11 января.

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Футболистов осмотрели невропатолог, терапевт, травматолог, окулист и лор. Кроме того, динамовцам сделали кардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца, они сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные.

Вечером футболисты провели первую тренировку на базе в Конча-Заспе, а через несколько дней отправятся на первый сбор в Турцию.

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