"В день матча с Черноморцем Динамо праздновало 96-летие клуба. У меня, как человека, который рос на успехах Динамо и полюбил футбол прежде всего за победы команды в середине 80-х, есть вопросы к ребятам, вышедшим на поле в бело-синий форме легендарного украинского клуба.Ребята, у вас все нормально? Зарплату платят вовремя? Хватает поесть в нормальных ресторанах, на брендовую одежду и машины? Динамовцы, вам не стыдно?

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В такой день сыграть так. Вы в футбол поиграли максимум 30 минут. Вы проигрывали с 69-й минуты и что? Что вы на поле показываете? Вы бежите, сражаетесь, забиваете, убиваетесь? И это в такой день. Ведь большинство из вас – воспитанники Динамо. Почему страсть, желание, старания, эмоции и способность преодолеть себя, когда сложно, показывают только единицы на поле.

Я без фамилий, но вы задумайтесь. Совесть есть? Смирились ли вы с тем, что вы теперь четвертая команда Украины? Ваше Динамо четвертое, не Блохина, Демьяненко, Шевченко или Реброва. И это в самом слабом чемпионате за последние лет 25. У вас есть гордость, уважение к истории, традициям и бренду клуба, чьи цвета вы сейчас защищаете?" – взорвался Вацко в эфире Вацко on air.

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